Цей соус чудово доповнить не тільки бургери, а й безліч інших страв. І його приготування точно не викличе жодних зусиль, якщо скористатися рецептом, яким поділився Smaker.
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Рецепт соусу Біг Мак
Час: 15 хвилин
Порцій: 1 – 2
Інгредієнти:
– 60 грамів майонезу;
– 5 грамів медової гірчиці;
– 1 маринований огірок;
– 1 маленька цибулина;
– дрібка сухого часнику;
– 2 мілілітри винного оцту;
– сіль та перець до смаку;
– дрібка гострого перцю.
Приготування:
- В миску накладаємо майонез.
- Додаємо одну дрібно нарізну цибулину.
- Додаємо гірчицю і все ретельно перемішуємо до однорідності.
- Приправляємо спеціями та оцтом, ще раз перемішуємо.
- Додаємо дуже дрібно нарізаний маринований огірок, також можна його дуже дрібно натерти. Ще раз добре перемішуємо.
Смачного!
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