Цей соус чудово доповнить не тільки бургери, а й безліч інших страв. І його приготування точно не викличе жодних зусиль, якщо скористатися рецептом, яким поділився Smaker.

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Рецепт соусу Біг Мак

Час: 15 хвилин

Порцій: 1 – 2

Інгредієнти:

– 60 грамів майонезу;

– 5 грамів медової гірчиці;

– 1 маринований огірок;

– 1 маленька цибулина;

– дрібка сухого часнику;

– 2 мілілітри винного оцту;

– сіль та перець до смаку;

– дрібка гострого перцю.

Приготування:

В миску накладаємо майонез. Додаємо одну дрібно нарізну цибулину. Додаємо гірчицю і все ретельно перемішуємо до однорідності. Приправляємо спеціями та оцтом, ще раз перемішуємо. Додаємо дуже дрібно нарізаний маринований огірок, також можна його дуже дрібно натерти. Ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

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