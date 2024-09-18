Котлети навряд чи стануть для вас сюрпризом, а ось те, що вони можуть бути яєчними – цілком. Збережіть цей рецепт, адже вас точно попросять його повторити, і не раз!
До теми Майже 40 котлет з кілограма фаршу: простий рецепт, який вас здивує
Рецепт яєчних котлет
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 9 яєць;
– 100 грамів хліба;
– 100 грамів молока;
– 3 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 морквини;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 солодкий перець;
– олія для смаження;
– зелень на смак;
– сіль на смак;
– чорний мелений перець на смак.
Приготування:
Вісім яєць відварюємо до готовності, хліб замочуємо в молоці. Далі яйця, хліб, дві цибулини та часник пропускаємо через м'ясорубку.
До фаршу додаємо сире яйце, панірувальні сухарі, спеції до смаку. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин.
Готуємо овочі до котлет: на розігріту сковорідку наливаємо олію, додаємо дрібно нарізану цибулю і, помішуючи, обсмажуємо її до прозорості.
Додаємо до сковорідки натерту на великій тертці моркву, нарізаний солодкий перець і зелень. Продовжуємо смажити до готовності овочів, постійно помішуючи.
На іншій сковороді добре розігріваємо рослинну олію. Столовою ложкою беремо фарш і руками формуємо котлету. Викладаємо котлети на сковороду і обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.
На тарілку викладаємо смажені овочі, зверху розкладаємо котлети і подаємо до столу з улюбленим соусом.
Смачного!
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