Котлети навряд чи стануть для вас сюрпризом, а ось те, що вони можуть бути яєчними – цілком. Збережіть цей рецепт, адже вас точно попросять його повторити, і не раз!

До теми Майже 40 котлет з кілограма фаршу: простий рецепт, який вас здивує

Рецепт яєчних котлет

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 9 яєць;

– 100 грамів хліба;

– 100 грамів молока;

– 3 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 морквини;

– 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– 1 солодкий перець;

– олія для смаження;

– зелень на смак;

– сіль на смак;

– чорний мелений перець на смак.

Приготування:

Вісім яєць відварюємо до готовності, хліб замочуємо в молоці. Далі яйця, хліб, дві цибулини та часник пропускаємо через м'ясорубку. До фаршу додаємо сире яйце, панірувальні сухарі, спеції до смаку. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Готуємо овочі до котлет: на розігріту сковорідку наливаємо олію, додаємо дрібно нарізану цибулю і, помішуючи, обсмажуємо її до прозорості. Додаємо до сковорідки натерту на великій тертці моркву, нарізаний солодкий перець і зелень. Продовжуємо смажити до готовності овочів, постійно помішуючи. На іншій сковороді добре розігріваємо рослинну олію. Столовою ложкою беремо фарш і руками формуємо котлету. Викладаємо котлети на сковороду і обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. На тарілку викладаємо смажені овочі, зверху розкладаємо котлети і подаємо до столу з улюбленим соусом.

Смачного!

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