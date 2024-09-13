Квашена капуста ідеально доповнює багато гарнірів, а особливо – улюблену картопельку. Втім, якщо ви зробите одну з цих помилок, то результат точно не буде таким фантастичним.

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Занадто багато солі

Надмірна кількість солі при квашенні капусти – це помилка, яку неможливо виправити. Усі старання можуть закінчитися тим, що заготовлену капусту доведеться просто викинути. Тому завжди важливо точно зважувати інгредієнти, щоб не переборщити із сіллю.

Вона відіграє ключову роль у процесі маринування, але її надмірна кількість може зіпсувати смак і навіть стан продукту. Капуста буде гірка і швидше псуватиметься, колір набуде сірих та коричневих відтінків, а пліснява подякує вам за можливість множитися.

Неправильно підготовлений посуд

Один з кроків при приготуванні квашеної капусти – це "проколювання", щоб випустити гази, які накопичуються в процесі бродіння. Для цього зазвичай використовують дерев’яну ручку ложки або паличку. Однак перед використанням ці інструменти обов’язково потрібно ретельно мити та стерилізувати. Те ж саме стосується ємності для квашення. Брудний посуд – основна причина появи плісняви на капусті.

Невідповідна температура

Поширена помилка – зберігати капусту в приміщенні з надто низькою температурою. Ідеальний діапазон для маринування – від 18 до 22 градусів. Якщо температура буде нижчою, то процес бродіння сповільниться, і капуста може зіпсуватися й вкритися пліснявою.

Мало цукру

Якщо ви квасите молоду капусту, недостатня кількість солі приведе до потемніння продукту та сповільнить процес приготування. Також слід пам'ятати, що ємність має бути герметичною.

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