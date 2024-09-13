Соковитість м'яса залежить від кількох факторів. Ви можете легко зберегти цей параметр, обравши один з цих корисних лайфхаків.

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Тушкуйте м'ясо з алкоголем

Тушкування – це один із найбільш популярних способів приготування м'яса, який дозволяє зробити його неймовірно соковитим та ніжним. Але такий процес зазвичай займає багато часу, і часто виявляється, що після тривалого приготування м'ясо все ще жорстке.

Щоб прискорити тушкування та отримати м'ясо, яке буквально тане в роті, спробуйте додати алкоголь. Чарка горілки або вина зробить м'ясо м'якшим, а алкоголь під час готування випарується, залишивши легкий смаковий відтінок.

Не пропускайте маринування

Маринування – це чудовий спосіб зробити м'ясо соковитим і наповнити його ароматами. Для найкращого результату маринуйте м'ясо за кілька годин до готування. Якщо бажаєте отримати ніжну текстуру, додайте до маринаду лимонний сік або лайм. Простий маринад на основі пахти або йогурту також зробить м'ясо неймовірно м'яким.

М'ясо повинно бути соковитим / Фото Pixabay

Фрукти розм'якшують м'ясо

Папайя – один з тих фруктів, які можуть зробити м'ясо надзвичайно ніжним. Ви можете додати сік папаї до маринаду або натерти м'ясо перед приготуванням. Ківі теж чудово справляється з цим завданням. Просто на деякий час накрийте шматочки м'яса фруктами.

Дістаньте м'ясо з холодильника заздалегідь

Перед тим, як починати готувати м'ясо, дайте йому досягти кімнатної температури. Вийміть м'ясо з холодильника за 30 хвилин до початку приготування – це допоможе уникнути нерівномірного прогріву та збереже соковитість страви.

Оптимальна температура

Щоб отримати соковите смажене або запечене м'ясо, підтримуйте оптимальну температуру приготування. Для запікання вибирайте діапазон від 150 до 180 градусами. Якщо готуєте нежирне м'ясо, додайте трохи жиру в сковороду, щоб уникнути пересушування. Перед смаженням обов'язково висушіть м'ясо, щоб воно не тріскало під час контакту з гарячим жиром.

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