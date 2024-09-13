Приготування історичних українських страв дозволяє не лише урізноманітнити буденність, а й зробити свій внесок у збереження нашої багатої культури. Тим паче, що навіть через сотні років ці страви здатні так само вражати своїм смаком.
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Рецепт "баби-шарпанини"
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм судака;
– 1 склянка борошна;
– 2,5 столової ложки рослинної олії;
– 2 штуки цибулі;
– половинка моркви;
– половинка кореня петрушки;
– 0,5 склянки рибного бульйону;
– чорний і запашний перець, лавровий лист, сіль – до смаку.
Приготування:
Почистіть рибу, ретельно промийте та наріжте її на шматочки.
У каструлю викладіть рибу, корінь петрушки, цибулю, моркву, лавровий лист і перець, залийте водою. Варіть на середньому вогні приблизно 30 хвилин.
Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору.
Для тіста змішайте борошно зі смаженою цибулею і рибним бульйоном, у якому готувалася риба. Консистенція тіста повинна бути як у рідкої сметани.
Варену рибу розділіть на невеликі шматочки і викладіть у змащену олією форму.
Залийте рибу приготованим тістом і випікайте у духовці 40 – 45 хвилин при температурі 180°C.
Смачного!
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