Приготування історичних українських страв дозволяє не лише урізноманітнити буденність, а й зробити свій внесок у збереження нашої багатої культури. Тим паче, що навіть через сотні років ці страви здатні так само вражати своїм смаком.

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Рецепт "баби-шарпанини"

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм судака;

– 1 склянка борошна;

– 2,5 столової ложки рослинної олії;

– 2 штуки цибулі;

– половинка моркви;

– половинка кореня петрушки;

– 0,5 склянки рибного бульйону;

– чорний і запашний перець, лавровий лист, сіль – до смаку.

Приготування:

Почистіть рибу, ретельно промийте та наріжте її на шматочки. У каструлю викладіть рибу, корінь петрушки, цибулю, моркву, лавровий лист і перець, залийте водою. Варіть на середньому вогні приблизно 30 хвилин. Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Для тіста змішайте борошно зі смаженою цибулею і рибним бульйоном, у якому готувалася риба. Консистенція тіста повинна бути як у рідкої сметани. Варену рибу розділіть на невеликі шматочки і викладіть у змащену олією форму. Залийте рибу приготованим тістом і випікайте у духовці 40 – 45 хвилин при температурі 180°C.

Смачного!

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