Зефір одразу виходить далеко не у всіх господинь. Це цілком нормально – десерт доволі "примхливий" та потребує терпіння.

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З цим рецептом шанси на успіх зростуть, і повірте – цей зефір такий дивовижний, що від гостей вам доведеться відбиватися.

Рецепт яблучного зефіру

Час: 1 година + застигання зефіру

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 125 грамів яблучного пюре (3 – 4 яблука);

– 70 грамів цукру;

– 1 яєчний білок;

сироп:

– 130 грамів цукру;

– 75 мілілітрів води;

– 2,5 чайні ложки агар-агару (5 грамів);

– цукрова пудра для посипки – за бажанням.

Приготування:

Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини, але залиште шкірку, адже вона містить найбільше пектину. Викладіть яблука зрізом донизу та запікайте їх при 180°C від 15 до 25 хвилин, залежно від розміру. Яблука повинні стати м'якими та втратити форму. Подрібніть запечені яблука разом зі шкіркою за допомогою блендера. Протріть отримане пюре через сито. Вам знадобиться 125 грамів пюре, що відповідає приблизно 3 – 4 яблукам. З'єднайте яблучне пюре з цукром і нагрійте на малому вогні до кипіння. Прокип'ятіть 1 – 2 хвилини, постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Дайте пюре охолонути — воно загусне та стане подібним на желе. До охолодженого пюре додайте білок і збийте міксером на високих швидкостях до утворення густої піни. Піна повинна посвітліти й утворити "дзьобики" на кінці вінчика — це ключовий момент. Переконайтесь, що маса стала густою і не спадає з вінчиків. Для приготування сиропу змішайте агар-агар з водою та цукром, поставте на середній вогонь. Коли сироп почне кипіти і пінитися, активно мішайте дерев’яною лопаткою, щоб агар-агар не прилипав до дна. Сироп має піднятися вдвічі, тому враховуйте це, вибираючи посуд. Сироп готовий тоді, коли з ложки стікає густа нитка, яка довго не падає. Потрібний час залежить від сили вогню, але зазвичай це займає 4 – 6 хвилин після початку кипіння. Вливайте сироп в пюре тонкою цівкою, помішуючи міксером на низькій швидкості. Маса стане більш об’ємною, але залишиться світлою. Не додавайте застиглі залишки сиропу, це зіпсує десерт. Збивайте масу ще 5 – 7 хвилин, щоб вона охолола, а агар-агар активувався. Готова маса буде схожа на крем — повітряна, липка та зручна для роботи. Перекладіть масу в кондитерський мішок і сформуйте половинки зефіру. Маса повинна бути густою і тримати форму, створюючи чіткі лінії. Дайте зефіру підсохнути впродовж 10 годин. Після висихання обваляйте половинки зефіру в цукровій пудрі та склейте їх між собою.

Смачного!

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