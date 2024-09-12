Борщ – далеко не єдина опція, коли нам потрібно зварити буряк, розповідає Смачно 24. Чого тільки вартують салати, для яких цей чудовий овоч стає основою.

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Однак часто нас відлякує час приготування буряка. Зараз світ такий швидкий, що довго чекати зовсім не хочеться. Але на цей випадок є лайфхак, який допоможе господиням варити буряк швидше.

Як зменшити час варіння буряка

Є хитрощі, які допоможуть суттєво скоротити час приготування буряка. Спочатку вам потрібно варити буряки у великій кількості води на великому вогні. Оберіть найбільшу каструлю, яка є у вашому домі, та виставте максимальний вогонь на плиті.

Овоч, який так люблять українці / Фото Pixabay

Варіть буряк у такий спосіб 15 хвилин, накривати кришкою не потрібно. Після цього часу перекладаємо буряки у крижану воду на 5 – 10 хвилин. Цей спосіб допоможе приготувати буряки швидше, а відтак – ви можете частіше використовувати його на своїй кухні.

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