Огірочник має давню історію, але його сучасний рецепт дещо трансформувався. Не поспішайте розчаровуватися – це той випадок, коли зміни пішли страві тільки на краще.

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Рецепт огірочника

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 солоних огірків;

– 3 літри овочевого або м'ясного бульйону;

– 1 цибулина;

– 5 картоплин;

– 5 столових ложок сметани;

– сіль, кріп та перець до смаку.

Приготування:

Огірки натріть на дрібній тертці і відіжміть сік, але не виливайте його. Цибулю обсмажте до прозорості, потім додайте терті огірки і смажте ще кілька хвилин. Після цього покладіть огірки з цибулею в каструлю і поступово вливайте огірковий сік, пробуючи на смак. Варіть усе разом ще 5 хвилин. В окремій чашці розведіть сметану кількома ложками бульйону і влийте її в каструлю, добре перемішайте. Додайте сіль, перець, а перед подачею посипте зеленню.

Смачного!

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