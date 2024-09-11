Огірочник має давню історію, але його сучасний рецепт дещо трансформувався. Не поспішайте розчаровуватися – це той випадок, коли зміни пішли страві тільки на краще.
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Рецепт огірочника
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 солоних огірків;
– 3 літри овочевого або м'ясного бульйону;
– 1 цибулина;
– 5 картоплин;
– 5 столових ложок сметани;
– сіль, кріп та перець до смаку.
Приготування:
Огірки натріть на дрібній тертці і відіжміть сік, але не виливайте його.
Цибулю обсмажте до прозорості, потім додайте терті огірки і смажте ще кілька хвилин.
Після цього покладіть огірки з цибулею в каструлю і поступово вливайте огірковий сік, пробуючи на смак.
Варіть усе разом ще 5 хвилин.
В окремій чашці розведіть сметану кількома ложками бульйону і влийте її в каструлю, добре перемішайте.
Додайте сіль, перець, а перед подачею посипте зеленню.
Смачного!
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