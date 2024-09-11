У цієї страви багато переваг, але окрім швидкості та простоти також тішить універсальність. Ви можете подати до неї запечену курку або рибу, чи просто посипати сиром фета. Результат у будь-якому разі буде фантастичний.

Читайте також Ідеальна вечеря за лічені гривні: рецепт рулетиків з баклажанів з м'ясом

Рецепт пасти з томатами та базиліком

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів макаронів;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 червона цибуля;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 500 грамів помідорів черрі або 4 звичайні;

– 8 сушених помідорів;

– 1 перець чилі;

– жменя листя базиліку;

– 4 – 5 чайних ложок каперсів;

– сіль та перець до смаку.



Приготування:

Розріжте помідори на половинки. Якщо використовуєте великі помідори, наріжте їх кубиками. Оскільки не всім подобається шкірка, можна попередньо бланшувати помідори та зняти її. В’ялені помідори наріжте соломкою, а цибулю і чилі подрібніть, але не дуже мілко. Часник наріжте пластинками. Закип'ятіть воду для пасти. Коли вода закипить, покладіть в каструлю пасту та починайте готувати соус. У великій сковороді розігрійте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте цибулю та часник. Додайте сушені помідори та чилі. Через хвилину додайте черрі, каперси та базилік. Тушкуйте до того моменту, поки помідори не почнуть розпадатися. Додайте пасту прямо з каструлі в сковороду з соусом (не страшно, якщо потрапить трохи води). Перемішайте, розкладіть по тарілках і посипте перцем.

Смачного!

Їхній аромат сколихне весь район: готуємо особливі апетитні булочки.