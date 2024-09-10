М'ясо додасть страві ситності. Така вечеря сподобається кожному.
Буде смачно Любов з першого шматочка: геніальний рецепт фаршированої картоплі із сиром і беконом
Рулетики з баклажанів
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 великі баклажани;
– 2 середні цибулини;
– 2 зубці часнику;
– 3 столові ложки олії;
– 400 грамів фаршу зі свинини;
– 200 грамів натертого твердого сиру (моцарела чи сулугуні);
– сіль, олія до смаку.
Для соусу:
– 1 кілограм помідорів;
– 3 зубці часнику;
– 3 столові ложки олії;
– 3 – 4 гілочки тим'яну;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У баклажанів зріжте боки та плодоніжку. Наріжте пластинами товщиною приблизно 5 – 6 міліметрів, посоліть та залиште на 10 хвилин.
- Духовку розігрійте до 200 градусів.
- Баклажани промийте під холодною проточною водою й обсушіть паперовим рушником. Деко змастіть тонким шаром олії, викладіть баклажани в один шар і пензликом злегка змастіть поверхню олією. Запікайте 12 – 15 хвилин, поки баклажани не пом'якшають та не підрум'яняться.
- Тим часом на великій пательні розігрійте олію, всипте нарізану кубиками очищену цибулю, посоліть до смаку й тушкуйте на середньому вогні, часто помішуючи, до золотистості.
- Додайте подрібнений часник та фарш. Готуйте, поки м'ясо не змінить колір. Додайте сіль, перець, перемішайте та зніміть з вогню.
- На окремій пательні приготуйте соус. На середньому вогні розігрійте олію, додайте подрібнений часник і готуйте, помішуючи, до золотистості. Щоб часник не підгорів, додайте дрібно нарізані та очищені від шкірки помідори. Посоліть до смаку, покладіть гілочки тим'яну й тушкуйте, поки соус не загусне, а більшість соку, що пустять помідори, не випарується.
- Баклажани дістаньте з духовки. На кожен пласт викладіть трохи фаршу та сиру. Обережно скрутіть у рулет й викладіть у жаротривку форму.
- З соусу приберіть тим'ян і залийте ним баклажани. Посипте усе рештою сиру та поставте запікатися до розігрітої до 180 градусів духовки. Запікайте 20 – 25 хвилин.
- Дістаньте баклажани з духовки, залиште на 5 – 10 хвилин та подавайте.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.