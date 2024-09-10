М'ясо додасть страві ситності. Така вечеря сподобається кожному.

Буде смачно Любов з першого шматочка: геніальний рецепт фаршированої картоплі із сиром і беконом

Рулетики з баклажанів

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 великі баклажани;

– 2 середні цибулини;

– 2 зубці часнику;

– 3 столові ложки олії;

– 400 грамів фаршу зі свинини;

– 200 грамів натертого твердого сиру (моцарела чи сулугуні);

– сіль, олія до смаку.

Для соусу:

– 1 кілограм помідорів;

– 3 зубці часнику;

– 3 столові ложки олії;

– 3 – 4 гілочки тим'яну;

– сіль до смаку.

Приготування:

У баклажанів зріжте боки та плодоніжку. Наріжте пластинами товщиною приблизно 5 – 6 міліметрів, посоліть та залиште на 10 хвилин. Духовку розігрійте до 200 градусів. Баклажани промийте під холодною проточною водою й обсушіть паперовим рушником. Деко змастіть тонким шаром олії, викладіть баклажани в один шар і пензликом злегка змастіть поверхню олією. Запікайте 12 – 15 хвилин, поки баклажани не пом'якшають та не підрум'яняться. Тим часом на великій пательні розігрійте олію, всипте нарізану кубиками очищену цибулю, посоліть до смаку й тушкуйте на середньому вогні, часто помішуючи, до золотистості. Додайте подрібнений часник та фарш. Готуйте, поки м'ясо не змінить колір. Додайте сіль, перець, перемішайте та зніміть з вогню. На окремій пательні приготуйте соус. На середньому вогні розігрійте олію, додайте подрібнений часник і готуйте, помішуючи, до золотистості. Щоб часник не підгорів, додайте дрібно нарізані та очищені від шкірки помідори. Посоліть до смаку, покладіть гілочки тим'яну й тушкуйте, поки соус не загусне, а більшість соку, що пустять помідори, не випарується. Баклажани дістаньте з духовки. На кожен пласт викладіть трохи фаршу та сиру. Обережно скрутіть у рулет й викладіть у жаротривку форму. З соусу приберіть тим'ян і залийте ним баклажани. Посипте усе рештою сиру та поставте запікатися до розігрітої до 180 градусів духовки. Запікайте 20 – 25 хвилин. Дістаньте баклажани з духовки, залиште на 5 – 10 хвилин та подавайте.

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