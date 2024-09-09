Тісто буде хрумким, а начинка – соковитою. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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"Пивні" чебуреки
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 800 грамів борошна;
– 330 мілілітрів пива;
– 100 мілілітрів окропу;
– 1 чайна ложка солі.
Інгредієнти для начинки:
– 800 грамів фаршу;
– 450 грамів цибулі;
– 300 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– твердий сир, кріп до смаку.
Дивіться, як приготувати "пивні" чебуреки: відео
Приготування:
- У глибоку миску додайте пиво, окріп та сіль. Розмішайте, поки кристали солі повністю не розчиняться.
- Після цього додайте борошно, замісіть еластичне тісто, перекладіть його в пакет і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом у чашу блендера помістіть довільно нарізану очищену цибулю, сіль, перець та воду. Подрібніть все до однорідності та додайте до фаршу. Добре вимішайте.
- Вийміть з холодильника тісто, відщипніть шматок і тоненько розкачайте. Виріжте з нього велике коло, на одну половину викладіть фарш, тертий сир та кріп. Закрийте чебурек і гарно защепіть краї.
- Смажте чебуреки в добре розігрітій олії з обох сторін до золотистої скоринки.
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