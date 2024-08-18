Страва вийде ситною та ароматною. На гарнір можна подати картопляне пюре чи свіжий овочевий салат.

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Рецепт печінки зі сливами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів курячої печінки;

– 300 грамів слив;

– 300 грамів цибулі;

– часник, чебрець, сіль, перець до смаку;

– бренді для фламбування.

Дивіться, як приготувати печінку зі сливами: відео

Приготування:

Промийте та почистьте курячу печінку від плівок. Просушіть шматочки на паперовому рушнику. Якщо потрібно, розріжте їх. Розігрійте пательню з маслом, додайте гілочки чебрецю та зубчики часнику. Посоліть та висипте нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажте та влийте бренді, підпаліть та перемішайте. Викладіть зверху печінку та спеції. Додайте очищені від кісточок половинки слив. Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте страву 25 хвилин.

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