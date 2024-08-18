Страва вийде ситною та ароматною. На гарнір можна подати картопляне пюре чи свіжий овочевий салат.
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Рецепт печінки зі сливами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
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Приготування:
- Промийте та почистьте курячу печінку від плівок. Просушіть шматочки на паперовому рушнику. Якщо потрібно, розріжте їх.
- Розігрійте пательню з маслом, додайте гілочки чебрецю та зубчики часнику. Посоліть та висипте нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажте та влийте бренді, підпаліть та перемішайте.
- Викладіть зверху печінку та спеції. Додайте очищені від кісточок половинки слив.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте страву 25 хвилин.
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