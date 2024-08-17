Аджика має яскравий смак і аромат. Її можна широко використовувати для приготування різноманітних страв.

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Рецепт аджики без варіння

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Закип'ятіть у великій каструлі воду. Опустіть помідори в окріп і залиште на 7 – 10 хвилин.
  2. Тим часом наріжте смужками солодкий перець та почистьте зубчики часнику.
  3. Вийміть помідори з каструлі, зніміть шкірку та видаліть плодоніжки. Потім наріжте томати на довільні шматочки.
  4. З'єднайте блендером нарізані помідори, часник і солодкий перець. Подрібніть всі інгредієнти до однорідності.
  5. Перелийте аджику в глибоку миску й додайте сіль, цукор та оцет. Добре перемішайте до розчинення цукру та солі.
  6. Розфасуйте готову аджику по стерильних банках, герметично їх закрийте і поставте в холодильник для зберігання.