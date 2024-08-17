Аджика має яскравий смак і аромат. Її можна широко використовувати для приготування різноманітних страв.
Не пропустіть Одеська ікра з баклажанів: така смачна, що можна з'їсти всю одразу – перевірений рецепт
Рецепт аджики без варіння
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Закип'ятіть у великій каструлі воду. Опустіть помідори в окріп і залиште на 7 – 10 хвилин.
- Тим часом наріжте смужками солодкий перець та почистьте зубчики часнику.
- Вийміть помідори з каструлі, зніміть шкірку та видаліть плодоніжки. Потім наріжте томати на довільні шматочки.
- З'єднайте блендером нарізані помідори, часник і солодкий перець. Подрібніть всі інгредієнти до однорідності.
- Перелийте аджику в глибоку миску й додайте сіль, цукор та оцет. Добре перемішайте до розчинення цукру та солі.
- Розфасуйте готову аджику по стерильних банках, герметично їх закрийте і поставте в холодильник для зберігання.