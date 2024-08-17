Таку ікру з баклажанів можна закрутити на зиму. Також її можна їсти одразу разом зі свіжим хлібом.
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Рецепт баклажанної ікри
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Баклажани проколіть виделкою в декількох місцях та відріжте плодоніжку. Запечіть на великому вогні до повної готовності.
- Солодкий перець розріжте навпіл, видаліть насіння, шкірку змастіть олією і спаліть на вогні – тоді він краще буде чиститися. Зніміть шкірку з томатів.
- Дайте овочам трішки охолонути, потім зачистьте та дрібненько наріжте ножем.
- Подрібніть часник, зелень та цибулю. Останню можна збризнути оцтом.
- ️Посоліть та перемішайте ікру. Влийте олії та подавайте до столу чи закатайте в простерилізовані банки.