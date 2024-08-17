Таку ікру з баклажанів можна закрутити на зиму. Також її можна їсти одразу разом зі свіжим хлібом.

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Рецепт баклажанної ікри

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 великі баклажани;

– 3 – 4 болгарські перці;

– 2 середні томати;

– 3 зубчики часнику;

– пів цибулини;

– петрушка, кінза, зелена цибуля до смаку;

– соняшникова олія до смаку;

– білий бальзамічний чи яблучний оцет до смаку.

Приготування:

Баклажани проколіть виделкою в декількох місцях та відріжте плодоніжку. Запечіть на великому вогні до повної готовності. Солодкий перець розріжте навпіл, видаліть насіння, шкірку змастіть олією і спаліть на вогні – тоді він краще буде чиститися. Зніміть шкірку з томатів. Дайте овочам трішки охолонути, потім зачистьте та дрібненько наріжте ножем. Подрібніть часник, зелень та цибулю. Останню можна збризнути оцтом. ️Посоліть та перемішайте ікру. Влийте олії та подавайте до столу чи закатайте в простерилізовані банки.

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