Ця страва стане вашою улюбленою: готуємо картоплю з беконом на грилі

Картопля на грилі з беконом – ідеальний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Вона добре смакуватиме і як основна страва, і як закуска на будь-якому столі.

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Рецепт картоплі на грилі з беконом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 80 грамів копченого бекону;

– сіль та спеції до смаку.



Цю страву хочеться повторити / Фото fajnegotowanie

Приготування:

Почистьте картоплю та відваріть її в окропі 15 хвилин. Злийте воду. Дайте картоплі трішки охолонути та загорніть її в бекон. Розігрійте решітку гриль та викладіть на неї картоплю в беконі. Смажте 10 хвилин. Подавайте з улюбленими соусами.

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