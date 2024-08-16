Картопля на грилі з беконом – ідеальний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Вона добре смакуватиме і як основна страва, і як закуска на будь-якому столі.

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Рецепт картоплі на грилі з беконом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Ця страва стане вашою улюбленою: готуємо картоплю з беконом на грилі
Цю страву хочеться повторити / Фото fajnegotowanie

Приготування:

  1. Почистьте картоплю та відваріть її в окропі 15 хвилин.
  2. Злийте воду. Дайте картоплі трішки охолонути та загорніть її в бекон.
  3. Розігрійте решітку гриль та викладіть на неї картоплю в беконі.
  4. Смажте 10 хвилин.
  5. Подавайте з улюбленими соусами.