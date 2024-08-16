Ця страва стане вашою улюбленою: готуємо картоплю з беконом на грилі

Картопля на грилі з беконом – ідеальний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Вона добре смакуватиме і як основна страва, і як закуска на будь-якому столі.
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Рецепт картоплі на грилі з беконом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Цю страву хочеться повторити / Фото fajnegotowanie
Приготування:
- Почистьте картоплю та відваріть її в окропі 15 хвилин.
- Злийте воду. Дайте картоплі трішки охолонути та загорніть її в бекон.
- Розігрійте решітку гриль та викладіть на неї картоплю в беконі.
- Смажте 10 хвилин.
- Подавайте з улюбленими соусами.