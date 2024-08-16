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Том ям з креветками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 750 грамів води;
– 125 мілілітрів курячого бульйону;
– 2 гілочки лемонграсу;
– 15 грамів калгану;
– 5 листків кафрського лайма;
– 2 перці чилі;
– 300 грамів великих креветок;
– 120 грамів глив;
– 1 томат;
– половина цибулі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки рибного соусу;
– 3 столові ложки соку лайма;
– кінза до смаку.
Приготування:
- Почистьте креветки. Голови та шкаралупу покладіть в каструлю, а м'ясо відкладіть.
- Подрібніть часник, перець чилі, лемонграс і листя кафрського лайма. Додайте все в каструлю.
- Додайте шматочок кореня калгану, бульйон і воду. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Накрийте кришкою і зменште до середнього. Варіть ще 10 хвилин.
- Процідіть бульйон, викиньте панцирі й голови креветок. Проціджений бульйон поверніть у каструлю і поставте на повільний вогонь.
- Цибулю і гриби нашаткуйте та додайте в каструлю. Варіть усе разом 3 хвилини, після чого додайте порізаний помідор та варіть ще 1 хвилину.
- Додайте м'ясо креветок і варіть ще 2 хвилини.
- Потім додайте цукор і рибний соус, перемішайте та проваріть 1 хвилину. Додайте сік лайма, за необхідності відрегулюйте смак цукром, рибним соусом чи соком лайма.
- Розлийте у тарілки. Подавайте зі свіжою кінзою та шматочками свіжого червоного чилі.