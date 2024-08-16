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Том ям з креветками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 750 грамів води;

– 125 мілілітрів курячого бульйону;

– 2 гілочки лемонграсу;

– 15 грамів калгану;

– 5 листків кафрського лайма;

– 2 перці чилі;

– 300 грамів великих креветок;

– 120 грамів глив;

– 1 томат;

– половина цибулі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки рибного соусу;

– 3 столові ложки соку лайма;

– кінза до смаку.

Приготування:

Почистьте креветки. Голови та шкаралупу покладіть в каструлю, а м'ясо відкладіть. Подрібніть часник, перець чилі, лемонграс і листя кафрського лайма. Додайте все в каструлю. Додайте шматочок кореня калгану, бульйон і воду. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Накрийте кришкою і зменште до середнього. Варіть ще 10 хвилин. Процідіть бульйон, викиньте панцирі й голови креветок. Проціджений бульйон поверніть у каструлю і поставте на повільний вогонь. Цибулю і гриби нашаткуйте та додайте в каструлю. Варіть усе разом 3 хвилини, після чого додайте порізаний помідор та варіть ще 1 хвилину. Додайте м'ясо креветок і варіть ще 2 хвилини. Потім додайте цукор і рибний соус, перемішайте та проваріть 1 хвилину. Додайте сік лайма, за необхідності відрегулюйте смак цукром, рибним соусом чи соком лайма. Розлийте у тарілки. Подавайте зі свіжою кінзою та шматочками свіжого червоного чилі.

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