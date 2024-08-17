Курячі стрипси смакують як з гарніром, так і самостійно. Доповніть ними перегляд улюбленого серіалу.

Читайте також Мімоза по-новому: як зробити салат дитинства ще смачнішим

Рецепт курячих стрипсів

  • Час: 30 хвилин + маринування
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. До йогурту додайте подрібнений часник та сіль. Курку наріжте смужками та замаринуйте в йогурті мінімум 20 хвилин, але краще залишити на ніч.
  2. З'єднайте борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, трішки солі та перцю.
  3. Збийте яйце.
  4. Готувати курочку найкраще в мультипечі, хоча можна використати звичний спосіб з олією. Кожен шматочок занурте в яйце, а потім – у панірування.
  5. Смажте стрипси до золотистого кольору. Якщо ви смажили їх в олії, то викладйте шматочки на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
  6. Подавайте з улюбленим соусом.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну аджику без варіння.