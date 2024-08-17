Курячі стрипси смакують як з гарніром, так і самостійно. Доповніть ними перегляд улюбленого серіалу.
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Рецепт курячих стрипсів
- Час: 30 хвилин + маринування
- Порцій: 2
Приготування:
- До йогурту додайте подрібнений часник та сіль. Курку наріжте смужками та замаринуйте в йогурті мінімум 20 хвилин, але краще залишити на ніч.
- З'єднайте борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, трішки солі та перцю.
- Збийте яйце.
- Готувати курочку найкраще в мультипечі, хоча можна використати звичний спосіб з олією. Кожен шматочок занурте в яйце, а потім – у панірування.
- Смажте стрипси до золотистого кольору. Якщо ви смажили їх в олії, то викладйте шматочки на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
- Подавайте з улюбленим соусом.
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