Мімозу можна подавати й до святкового, і до буденного столу. Вам точно сподобається кінцевий варіант страви.

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Рецепт салату Мімоза

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на грубій тертці.
  2. Копчену рибу розберіть та розділіть руками на волокна. Не забудьте видалити кісточки.
  3. Для соусу змішайте майонез та солодкий чилі.
  4. Сформуйте салат за допомогою кільця: викладіть шарами картоплю, рибу, порізаний айсберг, терті яйця та сир. Кожен шар змащуйте соусом.
  5. Залиште салат у кільці на годину, аби він просочився.

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