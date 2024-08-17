Мімозу можна подавати й до святкового, і до буденного столу. Вам точно сподобається кінцевий варіант страви.
Читайте також Одеська ікра з баклажанів: така смачна, що можна з'їсти всю одразу – перевірений рецепт
Рецепт салату Мімоза
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на грубій тертці.
- Копчену рибу розберіть та розділіть руками на волокна. Не забудьте видалити кісточки.
- Для соусу змішайте майонез та солодкий чилі.
- Сформуйте салат за допомогою кільця: викладіть шарами картоплю, рибу, порізаний айсберг, терті яйця та сир. Кожен шар змащуйте соусом.
- Залиште салат у кільці на годину, аби він просочився.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну аджику без варіння.