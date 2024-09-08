Така страва готується дуже просто. М'ясо буде ароматним та соковитим.

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М'ясо по-французьки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 2 цибулі;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль, перець до смаку;

– 300 грамів молодої картоплі;

– 2 рожеві томати;

– 150 грамів моцарели;

– 50 мілілітрів олії;

– 30 грамів масла 73%;

– 2 столові ложки майонезу 67%;

– прованські трави до смаку.

Приготування:

Одну цибулину подрібніть та додайте до фаршу. Додайте сіль, мелений чорний перець і сметану. Добре вимішайте. Картоплю почистьте та помийте. Наріжте картоплю, помідори та цибулю однаковими кружальцями. Фарш перекладіть в поліетиленовий пакет і сформуйте "паляницю". На розігріту пательню налийте олію і додайте масло. Кружальця картоплі викладіть в один шар та додайте спеції. Розріжте пакет з одного боку і через отвір викладіть фарш на картоплю. Обережно розподіліть його рівномірним шаром. Змастіть майонезом. Далі викладіть кільця цибулі та кружальця помідорів. Посипте італійськими травами. Готуйте 30 хвилин під кришкою, на середньому вогні. Тим часом тонко наріжте моцарелу і викладіть зверху на помідори. Накрийте кришкою і готуйте до розплавлення сиру.

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