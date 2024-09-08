Така страва готується дуже просто. М'ясо буде ароматним та соковитим.
Варто спробувати Ідеальна вершкова паста з грибами: готуємо за рецептом Джеймі Олівера
М'ясо по-французьки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 2 цибулі;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль, перець до смаку;
– 300 грамів молодої картоплі;
– 2 рожеві томати;
– 150 грамів моцарели;
– 50 мілілітрів олії;
– 30 грамів масла 73%;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– прованські трави до смаку.
Приготування:
- Одну цибулину подрібніть та додайте до фаршу. Додайте сіль, мелений чорний перець і сметану. Добре вимішайте.
- Картоплю почистьте та помийте. Наріжте картоплю, помідори та цибулю однаковими кружальцями.
- Фарш перекладіть в поліетиленовий пакет і сформуйте "паляницю".
- На розігріту пательню налийте олію і додайте масло. Кружальця картоплі викладіть в один шар та додайте спеції. Розріжте пакет з одного боку і через отвір викладіть фарш на картоплю. Обережно розподіліть його рівномірним шаром. Змастіть майонезом.
- Далі викладіть кільця цибулі та кружальця помідорів. Посипте італійськими травами.
- Готуйте 30 хвилин під кришкою, на середньому вогні. Тим часом тонко наріжте моцарелу і викладіть зверху на помідори. Накрийте кришкою і готуйте до розплавлення сиру.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.