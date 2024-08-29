Лисички та бекон додадуть ньокам фантастичного смаку. Це справжня насолода для смакових рецепторів!

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Рецепт ньоків з лисичками та беконом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Гриби промийте та наріжте дрібними шматочками.
  2. Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, після чого додайте гриби.
  3. Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.
  4. Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, ще 4 хвилини. Додайте перець та кріп.
  5. Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.
  6. Влийте до грибів вершки, перемішайте і доведіть до кипіння. Всипте ньоки і готуйте ще 1 – 2 хвилини.
  7. Розкладіть готову страву по тарілках і посипте тертим пармезаном.

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