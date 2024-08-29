Лисички та бекон додадуть ньокам фантастичного смаку. Це справжня насолода для смакових рецепторів!

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Рецепт ньоків з лисичками та беконом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів ньокі;

– 250 грамів лисичок або інших грибів;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– пів цибулини;

– 200 грамів бекону;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка подрібненого кропу;

– 80 мілілітрів вершків 30%;

– 1 столова ложка тертого пармезану.

Приготування:

Гриби промийте та наріжте дрібними шматочками. Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, після чого додайте гриби. Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини. Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, ще 4 хвилини. Додайте перець та кріп. Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці. Влийте до грибів вершки, перемішайте і доведіть до кипіння. Всипте ньоки і готуйте ще 1 – 2 хвилини. Розкладіть готову страву по тарілках і посипте тертим пармезаном.

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