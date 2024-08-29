Лисички та бекон додадуть ньокам фантастичного смаку. Це справжня насолода для смакових рецепторів!
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Рецепт ньоків з лисичками та беконом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Гриби промийте та наріжте дрібними шматочками.
- Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, після чого додайте гриби.
- Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.
- Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, ще 4 хвилини. Додайте перець та кріп.
- Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.
- Влийте до грибів вершки, перемішайте і доведіть до кипіння. Всипте ньоки і готуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Розкладіть готову страву по тарілках і посипте тертим пармезаном.
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