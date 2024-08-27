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Варто спробувати Нереальна смакота за кілька хвилин: готуємо розкішний перець, фарширований фетою
Тушкована капуста
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів яловичого фаршу;
– 1 кілограм капусти;
– 600 грамів очищених томатів у власному соку;
– 40 мілілітрів олії;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– чверть червоного перцю чилі;
– 1 чайна ложка меленого кмину;
– 1 столова ложка меленої паприки;
– половина чайної ложки меленого коріандру;
– половина чайної ложки орегано;
– сіль, перець до смаку;
– гілочка петрушки;
– 1 лавровий листок;
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 360 мілілітрів води;
– 6 столових ложок сметани.
Приготування:
- Капусту нашаткуйте, цибулю наріжте півкільцями, а перець прочистьте від насіння та наріжте дрібно. Часник та петрушку подрібніть, а помідори наріжте кубиком.
- Поставте каструлю з олією на середній вогонь. Всипте цибулю та готуйте близько 5 хвилин, періодично помішуючи. Далі покладіть часник і перець чилі. Обсмажуйте ще 1 хвилину, після чого додайте всі спеції та перемішайте. Обсмажуйте ще хвилину.
- Збільште вогонь і покладіть яловичий фарш. Готуйте від 6 до 8 хвилин, ретельно перемішуючи фарш і розбиваючи грудочки.
- Додайте до фаршу помідори, обсмажуйте 2 – 3 хвилини. Далі покладіть капусту, соєвий соус, сметану, лавровий лист і нарізану петрушку. Влийте воду, перемішайте, накрийте кришкою та готуйте, помішуючи, до м'якості. Готову страву доведіть до смаку сіллю та перцем.
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