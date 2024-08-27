Такий перець чудово пасуватиме до м'ясних страв. Обов'язково спробуйте його приготувати – вам сподобається.
Буде смачно Найкращий рецепт з кабачків: готуємо сендвічі з плавленим сиром
Паприка, фарширована сиром фета
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 7 – 10 невеликих болгарських перців;
– 300 грамів фети;
– орегано, базилік до смаку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 150 грамів моцарели.
Дивіться, як приготувати фарширований перець: відео
Приготування:
- Відріжте верхню частину перців з хвостиками, викиньте насіння.
- Фету розімніть виделкою і додайте спеції.
- Нафаршируйте перці фетою, а зверху посипте натертою моцарелою.
- Зовні змастіть перці олією і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.