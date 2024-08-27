Такий перець чудово пасуватиме до м'ясних страв. Обов'язково спробуйте його приготувати – вам сподобається.

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Паприка, фарширована сиром фета

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 7 – 10 невеликих болгарських перців;
– 300 грамів фети;
– орегано, базилік до смаку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 150 грамів моцарели.

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Приготування:

  1. Відріжте верхню частину перців з хвостиками, викиньте насіння.
  2. Фету розімніть виделкою і додайте спеції.
  3. Нафаршируйте перці фетою, а зверху посипте натертою моцарелою.
  4. Зовні змастіть перці олією і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.

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