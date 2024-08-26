Таку страву цілком можна подати навіть на святковий стіл. Безсумнівно, вона сподобається всім.
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Сендвічі з кабачків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки борошна;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 1 томат;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка майонезу 6%;
– 2 гілочки кропу;
– 60 мілілітрів олії.
Дивіться, як приготувати сендвічі з кабачків: відео
Приготування:
- Помиті кабачки наріжте кружальцями середньої товщини. Посоліть, поперчіть і обкачайте кожен шматочок в борошні з двох сторін.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте кабачки з двох сторін до золотистості.
- Плавлений сир і часник натріть, додайте дрібно нарізаний помідор, майонез і перемішайте.
- Половину кружалець намастіть намазкою і накрийте другою половиною кабачків.
- Кріп подрібніть і обкачайте в ньому боки сендвічів. Викладіть на тарілку та подавайте до столу.
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