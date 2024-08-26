Таку страву цілком можна подати навіть на святковий стіл. Безсумнівно, вона сподобається всім.

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Сендвічі з кабачків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки борошна;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 1 томат;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка майонезу 6%;
– 2 гілочки кропу;
– 60 мілілітрів олії.

Дивіться, як приготувати сендвічі з кабачків: відео

Приготування:

  1. Помиті кабачки наріжте кружальцями середньої товщини. Посоліть, поперчіть і обкачайте кожен шматочок в борошні з двох сторін.
  2. Розігрійте пательню з олією та обсмажте кабачки з двох сторін до золотистості.
  3. Плавлений сир і часник натріть, додайте дрібно нарізаний помідор, майонез і перемішайте.
  4. Половину кружалець намастіть намазкою і накрийте другою половиною кабачків.
  5. Кріп подрібніть і обкачайте в ньому боки сендвічів. Викладіть на тарілку та подавайте до столу.

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