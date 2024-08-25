На приготування вам потрібно всього 10 хвилин. Обов'язково спробуйте – ця страва вразить ваших рідних.
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Рецепт яєчні по-турецьки
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Налийте у каструлю води на 4 сантиметри та доведіть її до кипіння.
- Йогурт покладіть у жароміцну миску, посоліть та додайте часник.
- Поставте миску в каструлю, щоб вона не торкалася дна.
- Помішуйте йогурт, поки він не досягне консистенції збитих вершків.
- Вимкніть вогонь. В окремому посуді розтопіть вершкове масло, щоб воно стало горіхово-коричневим. Вимкніть вогонь, додайте олію, перець та відставте.
- Потім приготуйте яйця-пашот. Білки повинні застигнути, а жовтки залишитися рідкими.
- Викладіть на тарілку яйце-пашот, частину йогурту, свіжі тости, після чого полийте страву вершковим маслом та посипте кропом.
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