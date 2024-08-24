Спробуйте приготувати її за перевіреним рецептом Марко Черветті. Така страва сподобається всім.
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М'ясна лазанья
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів яловичини;
– 200 грамів томатного соусу;
– 250 грамів моцарели;
– 15 грамів пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 50 мілілітрів білого сухого вина;
– 1 грам орегано;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо наріжте слайсами. Посоліть і поперчіть.
- Нагрійте на пательні оливкову олію. Обсмажте часник до золотистості.
- Обсмажте все м'ясо з обох боків по кілька шматочків на раз. Після цього складіть всю яловичину на пательню, залийте вином та додайте орегано. Вино має випаруватися.
- Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть кілька ложок томатної пасти та м'ясо. Зверху покришіть руками моцарелу і пармезан. Потім знову викладіть шар м'яса, томатної пасти та сиру. Повторюйте, поки інгредієнти не закінчаться.
- Форму поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
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