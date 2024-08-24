Спробуйте приготувати її за перевіреним рецептом Марко Черветті. Така страва сподобається всім.

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М'ясна лазанья

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів яловичини;
– 200 грамів томатного соусу;
– 250 грамів моцарели;
– 15 грамів пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 50 мілілітрів білого сухого вина;
– 1 грам орегано;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо наріжте слайсами. Посоліть і поперчіть.
  2. Нагрійте на пательні оливкову олію. Обсмажте часник до золотистості.
  3. Обсмажте все м'ясо з обох боків по кілька шматочків на раз. Після цього складіть всю яловичину на пательню, залийте вином та додайте орегано. Вино має випаруватися.
  4. Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть кілька ложок томатної пасти та м'ясо. Зверху покришіть руками моцарелу і пармезан. Потім знову викладіть шар м'яса, томатної пасти та сиру. Повторюйте, поки інгредієнти не закінчаться.
  5. Форму поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

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