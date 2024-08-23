Зазвичай люля-кебаб подають на лаваші з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій. Його дуже зручно їсти на природі.
Читайте також Секрет, який знають одиниці: як запекти найсоковитішу буженину без фольги
Люля-кебаб
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекрутіть на м'ясорубці.
- Додайте дрібно нарізану ріпчасту цибулю, спеції, подрібнену кінзу та перемішайте.
- Сформуйте з готової м'ясної маси невеликі ковбаски.
- Обсмажуйте люля-кебаб на грилі до готовності. Також його можна готувати на звичайній пательні.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.