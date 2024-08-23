Зазвичай люля-кебаб подають на лаваші з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій. Його дуже зручно їсти на природі.

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Люля-кебаб

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекрутіть на м'ясорубці.
  2. Додайте дрібно нарізану ріпчасту цибулю, спеції, подрібнену кінзу та перемішайте.
  3. Сформуйте з готової м'ясної маси невеликі ковбаски.
  4. Обсмажуйте люля-кебаб на грилі до готовності. Також його можна готувати на звичайній пательні.

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