Зазвичай люля-кебаб подають на лаваші з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій. Його дуже зручно їсти на природі.

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Люля-кебаб

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 200 грамів свинини;

– 150 грамів курячого стегна;

– 150 грамів сала без шкіри;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 12 грамів солі;

– кінза, часник, хмелі-сунелі, суха червона аджика до смаку.

Приготування:

М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекрутіть на м'ясорубці. Додайте дрібно нарізану ріпчасту цибулю, спеції, подрібнену кінзу та перемішайте. Сформуйте з готової м'ясної маси невеликі ковбаски. Обсмажуйте люля-кебаб на грилі до готовності. Також його можна готувати на звичайній пательні.

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