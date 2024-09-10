Така фарширована картопля точно потішить ваших близьких. Вона буде ароматною та дуже апетитною.
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Печена картопля із сиром і беконом
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 великих картоплин;
– 80 грамів натертого напівтвердого сиру;
– 100 грамів копченого бекону;
– 2 стебла зеленої цибулі;
– 1 столова ложка сметани;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль, олія до смаку.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 220 градусів.
- Картоплю добре помийте, проколіть виделкою в кількох місцях, змастіть олією, посоліть та викладіть на деко. Запікайте, поки картопля не буде легко спадати з ножа при глибокому проколюванні.
- Тим часом на сухій пательні підрум'яньте порізаний кубиками бекон.
- Дістаньте картоплю з духовки й у кожній зверху зробіть великий надріз у формі човника. За допомогою чайної ложки дістаньте стільки м'якоті, скільки можливо, аби картоплина ще утримувала свою форму.
- М'якуш картоплі помістіть у глибоку миску й додайте сметану, подрібнену цибулю, масло, сир, сіль до смаку та бекон, разом з жиром, що стік при смаженні. Добре вимішайте.
- Наповніть утвореною начинкою картоплини й вставте назад до розігрітої духовки. Запікайте ще 10 – 12 хвилин, поки поверхня начинки гарно не підрум'яниться.
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