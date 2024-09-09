Котлета буде хрумкою ззовні та соковитою всередині. Сир та шинка додадуть курці особливого смаку.

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Котлети Кордон блю

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 6 шматків шинки;
– 6 шматків сиру;
– сіль, спеції, сухий часник до смаку.
Для панірування:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів.

Дивіться, як приготувати котлети Кордон блю: відео

Приготування:

  1. Курячі філе розріжте вздовж на 2 шматки. Накрийте плівкою та відбийте кожен з двох боків.
  2. Складіть філе в миску і додайте до нього сіль, паприку і часник. Добре перемішайте, щоб все рівномірно розподілилося.
  3. На шматочок філе викладіть слайс шинки та сиру. Закрутіть в рулет, обгорніть його плівкою та прокрутіть по дощечці, щоб краще втрамбувати м'ясо. Те ж саме зробіть з усім філе.
  4. Поставте котлети на 30 хвилин в морозилку.
  5. Потім запаніруйте їх спочатку в борошні, далі – в яйці, а потім – в панірувальних сухарях.
  6. На плиті у сотейнику нагрійте олію та обсмажте кожну котлету у фритюрі до гарної скоринки.
  7. Далі всі котлети викладіть у форму для запікання і поставте їх в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

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