Котлета буде хрумкою ззовні та соковитою всередині. Сир та шинка додадуть курці особливого смаку.
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Котлети Кордон блю
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 6 шматків шинки;
– 6 шматків сиру;
– сіль, спеції, сухий часник до смаку.
Для панірування:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів.
Дивіться, як приготувати котлети Кордон блю: відео
Приготування:
- Курячі філе розріжте вздовж на 2 шматки. Накрийте плівкою та відбийте кожен з двох боків.
- Складіть філе в миску і додайте до нього сіль, паприку і часник. Добре перемішайте, щоб все рівномірно розподілилося.
- На шматочок філе викладіть слайс шинки та сиру. Закрутіть в рулет, обгорніть його плівкою та прокрутіть по дощечці, щоб краще втрамбувати м'ясо. Те ж саме зробіть з усім філе.
- Поставте котлети на 30 хвилин в морозилку.
- Потім запаніруйте їх спочатку в борошні, далі – в яйці, а потім – в панірувальних сухарях.
- На плиті у сотейнику нагрійте олію та обсмажте кожну котлету у фритюрі до гарної скоринки.
- Далі всі котлети викладіть у форму для запікання і поставте їх в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
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