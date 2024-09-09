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Фаршировані помідори

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 11 томатів;
– 100 грамів твердого сиру.
Начинка:
– 1 цибуля;
– 500 грамів фаршу;
– 4 столові ложки картопляного пюре;
– 60 грамів твердого сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів масла.

Приготування:

  1. Зваріть три картоплини, додайте 20 грамів масла, сіль і зробіть пюре.
  2. Цибулю почистьте, дрібно наріжте й обсмажте на решті масла до прозорості. Додайте фарш, сіль, перець і смажте, помішуючи, 7 – 8 хвилин.
  3. Потім до фаршу додайте пюре, 60 грамів тертого сиру і ретельно перемішайте.
  4. Помідори помийте, зріжте верхівки й ложкою видаліть з них середину. Щільно наповніть начинкою і помістіть на деко.
  5. Посипте рештою тертого сиру та запікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.

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