Страва вийде соковитою та ароматною. Вона точно сподобається вашим близьким.
Варто спробувати У 10 разів смачніші, ніж звичайні: готуємо хрумкі та соковиті "пивні" чебуреки
Фаршировані помідори
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 11 томатів;
– 100 грамів твердого сиру.
Начинка:
– 1 цибуля;
– 500 грамів фаршу;
– 4 столові ложки картопляного пюре;
– 60 грамів твердого сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів масла.
Приготування:
- Зваріть три картоплини, додайте 20 грамів масла, сіль і зробіть пюре.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте й обсмажте на решті масла до прозорості. Додайте фарш, сіль, перець і смажте, помішуючи, 7 – 8 хвилин.
- Потім до фаршу додайте пюре, 60 грамів тертого сиру і ретельно перемішайте.
- Помідори помийте, зріжте верхівки й ложкою видаліть з них середину. Щільно наповніть начинкою і помістіть на деко.
- Посипте рештою тертого сиру та запікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.