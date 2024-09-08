Немає кращого рішення для чаювання, аніж солодкі та повітряні булочки. Тим паче, що готувати їх так легко, а затишок, який вони принесуть в дім, огортатиме своїми теплими обіймами.

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Рецепт ароматних булочок до чаю

Час: 30 хвилин + 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 1 яйце + 1 білок;

– 1 чайна ложка солі;

– 550 грамів борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– жовток та столова ложка молока для змащування булочок.

Приготування:

До теплого молока додаємо цукор і дріжджі, перемішуємо. Додаємо яйця та сіль, знову перемішуємо. Додаємо борошно, замішуємо тісто та залишаємо його на 1 годину. Ділимо на 10 частинок та формуємо кульки. Кульки розкатуємо та ділимо на 4 трикутники. Трикутнички кладемо один на один, по середині продавлюємо паличкою. Кутики защипаємо ззаду. Викладаємо булочки на застелене пергаментом деко, змащуємо та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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