Немає кращого рішення для чаювання, аніж солодкі та повітряні булочки. Тим паче, що готувати їх так легко, а затишок, який вони принесуть в дім, огортатиме своїми теплими обіймами.

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Рецепт ароматних булочок до чаю

Час: 30 хвилин + 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 яйце + 1 білок;
– 1 чайна ложка солі;
– 550 грамів борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– жовток та столова ложка молока для змащування булочок.

Приготування:

  1. До теплого молока додаємо цукор і дріжджі, перемішуємо.
  2. Додаємо яйця та сіль, знову перемішуємо.
  3. Додаємо борошно, замішуємо тісто та залишаємо його на 1 годину.
  4. Ділимо на 10 частинок та формуємо кульки.
  5. Кульки розкатуємо та ділимо на 4 трикутники.
  6. Трикутнички кладемо один на один, по середині продавлюємо паличкою. Кутики защипаємо ззаду.
  7. Викладаємо булочки на застелене пергаментом деко, змащуємо та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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