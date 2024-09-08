Поєднання курочки та сиру завжди оцінюють як максимально гармонійне. Ця "парочка" чудово доповнить будь-який гарнір та точно не затримається.

Читайте також Абсолютна насолода у кожному шматочку: дуже сливовий пиріг від Ярославського

Рецепт курячих котлеток з сиром

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– сіль, перець, приправи до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– 200 грамів борошна;

начинка:

– 1 плавлений сир;

– 50 грамів вершкового масла;

– кріп та паприка.

Приготування:

Філе нарізаємо дрібними шматочками. Перекладаємо у глибоку миску, додаємо дрібно порізану цибулю та яйце, перемішуємо. Додаємо сіль, перець, часник, спеції та панірувальні сухарі, ще раз вимішуємо. Всі інгредієнти для начинки з'єднуємо та перемішуємо. Формуємо котлетки, середину начиняємо. Обвалюємо котлетки у борошні та смажимо по 4 хвилин з кожного боку.

Смачного!

Ці рулетики просто казкові: готуємо з тунцем та песто.