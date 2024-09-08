Поєднання курочки та сиру завжди оцінюють як максимально гармонійне. Ця "парочка" чудово доповнить будь-який гарнір та точно не затримається.
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Рецепт курячих котлеток з сиром
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– сіль, перець, приправи до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів борошна;
начинка:
– 1 плавлений сир;
– 50 грамів вершкового масла;
– кріп та паприка.
Приготування:
- Філе нарізаємо дрібними шматочками.
- Перекладаємо у глибоку миску, додаємо дрібно порізану цибулю та яйце, перемішуємо.
- Додаємо сіль, перець, часник, спеції та панірувальні сухарі, ще раз вимішуємо.
- Всі інгредієнти для начинки з'єднуємо та перемішуємо.
- Формуємо котлетки, середину начиняємо.
- Обвалюємо котлетки у борошні та смажимо по 4 хвилин з кожного боку.
Смачного!
Ці рулетики просто казкові: готуємо з тунцем та песто.