Ви будете здивовані з того, якими смачними у вас вийдуть котлетки за цим рецептом. Їх навіть можна подавати як самостійну страву, додавши улюблені овочі.

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Рецепт соковитих курячих котлеток

Час: 40 хвилин + 1 година

Порцій: більш як 35 котлет

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– 300 грамів хліба;

– 450 мілілітрів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 грамів панірувальних сухарів;

– 20 грамів олії;

– сіль, перець, коріандр до смаку.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку. Хліб заливаємо молоком та залишаємо на кілька хвилин. Потім перебиваємо блендером до однорідності. В одній великій мисці з'єднуємо всі інгредієнти, дуже добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин, а то й годину. Формуємо котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях та обсмажуємо на пательні до золотистої скоринки. Подаємо з гарніром або як самостійну страву.

Смачного!

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