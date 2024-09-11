Ви будете здивовані з того, якими смачними у вас вийдуть котлетки за цим рецептом. Їх навіть можна подавати як самостійну страву, додавши улюблені овочі.
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Рецепт соковитих курячих котлеток
Час: 40 хвилин + 1 година
Порцій: більш як 35 котлет
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 300 грамів хліба;
– 450 мілілітрів молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 грамів панірувальних сухарів;
– 20 грамів олії;
– сіль, перець, коріандр до смаку.
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку.
- Хліб заливаємо молоком та залишаємо на кілька хвилин. Потім перебиваємо блендером до однорідності.
- В одній великій мисці з'єднуємо всі інгредієнти, дуже добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин, а то й годину.
- Формуємо котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях та обсмажуємо на пательні до золотистої скоринки.
- Подаємо з гарніром або як самостійну страву.
Смачного!
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