Ніжний бублик, лосось, вершковий сир та огірок створюють просто дивовижне поєднання. Вам зовсім не обов'язково довго працювати, аби смачно поїсти – цього цілком можна досягнути й за кілька хвилин.
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Рецепт апетитного бублика з лососем
Час: 2 хвилини
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 бублики;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів копченого лосося;
– 1 огірок;
– шніт-цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– кріп (за бажанням).
Приготування:
- Бублики розрізаємо навпіл та злегка підсмажуємо.
- Даємо охолонути і намащуємо обидві частини сиром.
- На нижню викладаємо скибочки копченого лосося, посипаємо шніт-цибулею та кропом. Потім – скибочки огірка.
- Солимо та перчимо до смаку, накриваємо другою половинкою бублика, розрізаємо навпіл та подаємо.
Смачного!
Цей рецепт просто геніальний: курячі котлетки з сиром.