Трапляється, що ми мусимо відійти від плити, а коли повертаємося, то цибуля вже підгоріла, розповідає Смачно 24. Це рідкість, але варто розуміти, що на кухні може статися всяке.

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Розпач зрозумілий, але даремний. Якщо знати один простий секрет, то ви легко врятуєте ситуацію.

Що робити, коли підгоріла цибуля

Навіть якщо цибуля сильно почорніла, не поспішайте викидати її у смітник та починати все заново. Краще візьміть кубик льоду та покладіть його у центр сковорідки.

Незамінний овоч / Фото Pixabay

Це дозволить швидко та ефективно остудити сковорідку. В результаті вода швидко випарується, а будете впевнені, що цибуля буде врятована.

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