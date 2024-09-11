Керезет – класична угорська холодна закуска на основі овечого сиру та спецій, яка дуже популярна на Закарпатті. Таку намазку можна подавати й до сніданку, і до вечері.
Варто спробувати Ідеальна вечеря за лічені гривні: рецепт рулетиків з баклажанів з м'ясом
Також керезетом можна начиняти солодкий перець, відварені яйця, картоплю тощо. Він на диво добре поєднується з майже всіма продуктами.
Керезет
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів бринзи;
– 0,5 цибулини;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– кмин, чорний мелений перець, петрушка, перець чилі до смаку.
Дивіться, як приготувати керезет: відео
Приготування:
- Бринзу перетріть виделкою.
- Цибулю, перець чилі та петрушку дрібно наріжте й змішайте з бринзою.
- Додайте спеції, сметану та гірчицю. Добре перемішайте та подавайте.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.