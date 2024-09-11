Керезет – класична угорська холодна закуска на основі овечого сиру та спецій, яка дуже популярна на Закарпатті. Таку намазку можна подавати й до сніданку, і до вечері.

Варто спробувати Ідеальна вечеря за лічені гривні: рецепт рулетиків з баклажанів з м'ясом

Також керезетом можна начиняти солодкий перець, відварені яйця, картоплю тощо. Він на диво добре поєднується з майже всіма продуктами.

Керезет

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 200 грамів бринзи;
– 0,5 цибулини;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– кмин, чорний мелений перець, петрушка, перець чилі до смаку.

Дивіться, як приготувати керезет: відео

Приготування:

  1. Бринзу перетріть виделкою.
  2. Цибулю, перець чилі та петрушку дрібно наріжте й змішайте з бринзою.
  3. Додайте спеції, сметану та гірчицю. Добре перемішайте та подавайте.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.