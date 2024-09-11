Керезет – класична угорська холодна закуска на основі овечого сиру та спецій, яка дуже популярна на Закарпатті. Таку намазку можна подавати й до сніданку, і до вечері.

Варто спробувати Ідеальна вечеря за лічені гривні: рецепт рулетиків з баклажанів з м'ясом

Також керезетом можна начиняти солодкий перець, відварені яйця, картоплю тощо. Він на диво добре поєднується з майже всіма продуктами.

Керезет

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів бринзи;

– 0,5 цибулини;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– кмин, чорний мелений перець, петрушка, перець чилі до смаку.

Дивіться, як приготувати керезет: відео

Приготування:

Бринзу перетріть виделкою. Цибулю, перець чилі та петрушку дрібно наріжте й змішайте з бринзою. Додайте спеції, сметану та гірчицю. Добре перемішайте та подавайте.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.