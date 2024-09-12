Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Такий рулет вразить вас своєю простотою та незабутнім смаком.
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Рулет зі згущеним молоком
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 12 грамів розпушувача;
– 500 грамів вареного згущеного молока;
– горіхи, шоколад, ягоди для прикраси.
Дивіться, як приготувати рулет зі згущеним молоком: відео
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до утворення пухкої піни.
- Додайте борошно та розпушувач. На низьких обертах блендера перемішайте до однорідності.
- Вилийте тісто на лист пергаменту та сформуйте прямокутник.
- Випікайте при температурі 170 градусів протягом 10 – 15 хвилин.
- Гарячий корж переверніть та загорніть у рулет. Це необхідно, щоб він не рвався.
- Розкрийте остиглий рулет, змастіть згущівкою та загорніть назад.
- Прикрасьте шоколадом, ягодами, горіхами та згущеним молоком.
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