Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Такий рулет вразить вас своєю простотою та незабутнім смаком.

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Рулет зі згущеним молоком

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 120 грамів борошна;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 12 грамів розпушувача;

– 500 грамів вареного згущеного молока;

– горіхи, шоколад, ягоди для прикраси.

Дивіться, як приготувати рулет зі згущеним молоком: відео

Приготування:

Яйця збийте з цукром до утворення пухкої піни. Додайте борошно та розпушувач. На низьких обертах блендера перемішайте до однорідності. Вилийте тісто на лист пергаменту та сформуйте прямокутник. Випікайте при температурі 170 градусів протягом 10 – 15 хвилин. Гарячий корж переверніть та загорніть у рулет. Це необхідно, щоб він не рвався. Розкрийте остиглий рулет, змастіть згущівкою та загорніть назад. Прикрасьте шоколадом, ягодами, горіхами та згущеним молоком.

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