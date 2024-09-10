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Буде смачно Свекруха благатиме про рецепт: готуємо круасани з рисового паперу
Карамельний яблучний пиріг
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 1 яйце;
– 70 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– 130 грамів борошна;
– 20 грамів крохмалю;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Начинка:
– 2 середні яблука;
– 30 грамів вершкового масла;
– 40 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки меленої кориці.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте яйце та обидва види цукру до побіління.
- Продовжуючи збивати, введіть розтоплене вершкове масло, а після нього тонкою цівкою влийте молоко.
- В окремій мисці змішайте борошно, крохмаль та розпушувач. Додайте сухі інгредієнти до вологих і збийте усе до повного поєднання.
- На пательні діаметром 20 сантиметрів розігрійте цукор на середньому вогні. Прогрійте, доки з цукру не утвориться карамель. Додайте вершкове масло й вимішайте до повного поєднання.
- Викладіть нарізані скибочками яблука й прогрійте на маленькому вогні, помішуючи, доки яблука дещо не зм'якнуть. Випаруйте майже увесь сік, що пустять яблука.
- Далі яблука розрівняйте, аби вони розмістились в один шар й вкривали дно пательні, та посипте корицею.
- Зверху викладіть тісто та обережно розрівняйте лопаткою так, щоб воно торкалось боків пательні.
- Щільно накрийте пательню кришкою й поставте на найменший вогонь. Смажте пиріг доти, доки його поверхня абсолютно повністю не схопиться. На це піде приблизно 12 – 15 хвилин.
- Обережно зніміть кришку, лопаткою відділіть краї пирога від стінок пательні.
- Велику тарілку змастіть тонким шаром вершкового масла, накрийте нею пательню і впевненим рухом переверніть пиріг. Далі швидко та обережно зсуньте його назад на пательню тістом донизу.
- Смажте ще 2 – 3 хвилини, аби низ трішки підрум'янився.
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