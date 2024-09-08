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Круасани з рисового паперу

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 9 листів рисового паперу;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки масла;

– 1 столова ложка меду чи кленового сиропу;

– 1 столова ложка цукру.

Дивіться, як приготувати круасани з рисового паперу: відео

Приготування:

У миску вибийте яйця, додайте молоко, розтоплене масло, мед чи кленовий сироп, а також цукор. Збийте все віничком до однорідності. Візьміть 3 листи рисового паперу, змочіть кожен з обох сторін у яєчній масі, складіть їх один на одного та розріжте на 4 частини. Дві частини покладіть на інші дві частини та закрутіть круасан від краю до кутика. Посипте круасани трошки цукром і поставте запікається в духову шафу при температурі 180 градусів на 15 – 20 хвилин.

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