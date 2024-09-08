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Круасани з рисового паперу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 9 листів рисового паперу;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки масла;
– 1 столова ложка меду чи кленового сиропу;
– 1 столова ложка цукру.
Дивіться, як приготувати круасани з рисового паперу: відео
Приготування:
- У миску вибийте яйця, додайте молоко, розтоплене масло, мед чи кленовий сироп, а також цукор. Збийте все віничком до однорідності.
- Візьміть 3 листи рисового паперу, змочіть кожен з обох сторін у яєчній масі, складіть їх один на одного та розріжте на 4 частини. Дві частини покладіть на інші дві частини та закрутіть круасан від краю до кутика.
- Посипте круасани трошки цукром і поставте запікається в духову шафу при температурі 180 градусів на 15 – 20 хвилин.
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