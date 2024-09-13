Цей рецепт буде знахідкою навіть для тих, хто не надто полюбляє приділяти час закруткам. Повірте – потім ви не пошкодуєте ані хвилини витраченого часу.

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Рецепт маринованих помідорів

Час: 30 хвилин

Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 750 грамів помідорів;

– 1 цибулина;

– 1 гострий перець;

– сухий кріп;

– 500 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки оцту;

– 3 зубчики часнику;

– 3 штуки лаврового листя;

– 15 штук перцю горошком;

– 1/2 чайної ложки насіння коріандру;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Кріп, часник, лаврове листя, перець та коріандр кладемо у каструлю з водою. Вливаємо оцет та олію, додаємо сіль й цукор, доводимо до кипіння. Варимо 2 – 3 хвилин і виловлюємо з нього зелень. Помідори нарізаємо шматочками, цибулю – півкільцями. На дно банки кладемо кріп, цибулю, гострий перець та часник. Накладаємо помідори в банку, заливаємо маринадом та закриваємо. Після вистигання ставимо у холодильник. Вже через добу ви можете ласувати маринованими помідорами.

Смачного!

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