Цей рецепт буде знахідкою навіть для тих, хто не надто полюбляє приділяти час закруткам. Повірте – потім ви не пошкодуєте ані хвилини витраченого часу.
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Рецепт маринованих помідорів
Час: 30 хвилин
Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 750 грамів помідорів;
– 1 цибулина;
– 1 гострий перець;
– сухий кріп;
– 500 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки оцту;
– 3 зубчики часнику;
– 3 штуки лаврового листя;
– 15 штук перцю горошком;
– 1/2 чайної ложки насіння коріандру;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Кріп, часник, лаврове листя, перець та коріандр кладемо у каструлю з водою. Вливаємо оцет та олію, додаємо сіль й цукор, доводимо до кипіння. Варимо 2 – 3 хвилин і виловлюємо з нього зелень.
- Помідори нарізаємо шматочками, цибулю – півкільцями.
- На дно банки кладемо кріп, цибулю, гострий перець та часник.
- Накладаємо помідори в банку, заливаємо маринадом та закриваємо.
- Після вистигання ставимо у холодильник.
- Вже через добу ви можете ласувати маринованими помідорами.
Смачного!
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