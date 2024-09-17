Комбінація меленого фаршу і нарізаних шматочків курячого філе створить цікаву структуру страви, інформує Shuba. Такі котлетки сподобаються всім.
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Котлети з курки
- Час: 2 години
- Порцій: 20
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе зі стегна;
– 500 грамів курячої грудки;
– 200 грамів білого хліба;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 1 яйце;
– суміш спецій універсальна, сіль, олія до смаку;
– 1 цибулина.
Приготування:
- Зробіть фарш з філе курячого стегна. Грудку дрібно наріжте.
- Хліб залийте молоком. Коли він розмокне, відтисніть рідину.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
- У фарш додайте хліб, сіль, спеції, яйце та ретельно перемішайте. Додайте нарізане філе і ще раз перемішайте. Накрийте кришкою чи плівкою та поставте у холодильник на 2 – 3 години.
- Потім дістаньте фарш з холодильника, додайте смажену цибулю разом з олією та ретельно перемішайте.
- Сформуйте котлетки, відбиваючи їх у долонях. Викладіть на розігріту пательню з олією. Обсмажте на середньому вогні з одного боку до скоринки. Після цього переверніть котлети та накрийте пательню кришкою. Готуйте на малому вогні, час від часу перевертаючи, близько 30 хвилин.
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