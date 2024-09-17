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Варто спробувати Ідеальна вечеря за 10 хвилин: простий рецепт пасти від Ектора Хіменеса-Браво

Роли з куркою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти для тіста:

– 330 грамів борошна;

– 8 грамів дріжджів;

– 250 грамів води;

– 20 грамів цукру;

– 6 грамів солі.

Начинка:

– 4 великі курячі стегенця;

– паприка копчена, сухий часник, зіра, коріандр, сіль, сухий гострий перець до смаку;

– 1 солодкий перець;

– кілька листків салату айсберг;

– 2 томати;

– олія для смаження.

Соус:

– 2 столові ложки соусу Барбекю;

– 2 столові ложки сметани 15%;

– кріп, петрушка, кінза, часник, сіль, сік лимона до смаку.

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Приготування:

Борошно та усі інгредієнти для тіста змішайте. Замісіть м'яке тісто, накрийте плівкою та дайте добре підійти. Потім поділіть тісто на 3 частини, добре змастіть олією стіл і руками розтягніть пласку паляничку. Запечіть на пательні на середньому вогні з обох боків. Готові лаваші складіть один на одного і накрийте рушником. Тим часом стегно наріжте брусочками, додайте спеції, сіль та олію. Обсмажте курку на пательні з олією і майже наприкінці додайте нарізаний тонким брусочком солодкий перець. Обсмажте все ще хвилини 3. У сметану додайте дрібно наразі зелень та часник, сіль та сік лимона. Добре перемішайте. На лаваш покладіть сметанковий соус та соус барбекю. Зверху викладіть гарячу курку з перцем, додайте листя салату, нарізані томати та все згорніть на пергаменті у рол.

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