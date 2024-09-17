Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський у своєму інстаграмі поділився простим покроковим рецептом. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Ідеальна вечеря за 10 хвилин: простий рецепт пасти від Ектора Хіменеса-Браво
Роли з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти для тіста:
– 330 грамів борошна;
– 8 грамів дріжджів;
– 250 грамів води;
– 20 грамів цукру;
– 6 грамів солі.
Начинка:
– 4 великі курячі стегенця;
– паприка копчена, сухий часник, зіра, коріандр, сіль, сухий гострий перець до смаку;
– 1 солодкий перець;
– кілька листків салату айсберг;
– 2 томати;
– олія для смаження.
Соус:
– 2 столові ложки соусу Барбекю;
– 2 столові ложки сметани 15%;
– кріп, петрушка, кінза, часник, сіль, сік лимона до смаку.
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Приготування:
- Борошно та усі інгредієнти для тіста змішайте. Замісіть м'яке тісто, накрийте плівкою та дайте добре підійти.
- Потім поділіть тісто на 3 частини, добре змастіть олією стіл і руками розтягніть пласку паляничку. Запечіть на пательні на середньому вогні з обох боків. Готові лаваші складіть один на одного і накрийте рушником.
- Тим часом стегно наріжте брусочками, додайте спеції, сіль та олію. Обсмажте курку на пательні з олією і майже наприкінці додайте нарізаний тонким брусочком солодкий перець. Обсмажте все ще хвилини 3.
- У сметану додайте дрібно наразі зелень та часник, сіль та сік лимона. Добре перемішайте.
- На лаваш покладіть сметанковий соус та соус барбекю. Зверху викладіть гарячу курку з перцем, додайте листя салату, нарізані томати та все згорніть на пергаменті у рол.
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