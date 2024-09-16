Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі розповів рецепт, який займе всього 10 хвилин. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Паста з куркою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів відвареної пасти;

– 250 грамів курячого філе;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка пластівців чилі;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 100 грамів томатів чері;

– 50 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка томатної пасти;

– 100 мілілітрів вершків 20%;

– сіль, перець до смаку;

– 40 грамів пармезану.

Дивіться, як приготувати пасту з куркою: відео

Приготування:

На розігріту пательню з оливковою олією додайте шматочки курячого філе, паприку, чилі та італійські трави. Обсмажте до золотавості. Всипте подрібнену цибулю та часник, готуйте ще хвилини 3. Потім додайте томати чері, розрізані навпіл, воду, томатну пасту, вершки, сіль та перець. Перемішайте. Додайте пармезан та готову пасту. Готуйте 2 хвилини та подавайте з подрібненим базиліком.

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