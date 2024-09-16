Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі розповів рецепт, який займе всього 10 хвилин. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Паста з куркою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів відвареної пасти;
– 250 грамів курячого філе;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка пластівців чилі;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 100 грамів томатів чері;
– 50 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка томатної пасти;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів пармезану.
Дивіться, як приготувати пасту з куркою: відео
Приготування:
- На розігріту пательню з оливковою олією додайте шматочки курячого філе, паприку, чилі та італійські трави. Обсмажте до золотавості.
- Всипте подрібнену цибулю та часник, готуйте ще хвилини 3. Потім додайте томати чері, розрізані навпіл, воду, томатну пасту, вершки, сіль та перець. Перемішайте.
- Додайте пармезан та готову пасту. Готуйте 2 хвилини та подавайте з подрібненим базиліком.
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