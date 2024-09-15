Для рататую вам не потрібно мати якихось складних інгредієнтів. Цілком ймовірно, все необхідне вже є у вас вдома.

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Рататуй – покроковий рецепт

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 35 мілілітрів оливкової олії;

– 2 червоні цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 баклажани;

– 2 червоні болгарські перці;

– 2 грами копченої паприки;

– 20 мілілітрів бальзамічного оцту;

– 4 мілілітри соєвого оцту;

– 350 грамів томатної пасти;

– 150 грамів козячого сиру;

– 3 кабачки;

– сіль, зелень до смаку.

Для сирного соусу:

– 270 грамів молока 2,7%;

– 35 грамів масла;

– 35 грамів борошна;

– 55 грамів пармезану.

Приготування:

Подрібніть часник та цибулю. Баклажани й червоний перець наріжте кубиками, а кабачки – слайсами. Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії на пательні та обсмажте червону цибулю і часник протягом 3 хвилин. Додайте баклажан і червоний перець і смажте ще 5 хвилини. Додайте оцет, соєвий соус, паприку і перемішайте. Залийте пасту і тушкуйте 5 хвилин, поки суміш не почне загущуватися. Вимкніть вогонь і відставте. Розігрійте духовку до 220 градусів. Нагрійте молоко у каструлі до кипіння. В окремій сковороді розтопіть масло, додайте борошно і перемішайте. Повільно влийте гаряче молоко і готуйте 2 – 3 хвилини, постійно помішуючи. Додайте пармезан і приправте. Покладіть овочі у форму для запікання та повністю покрийте їх сирним соусом. Покришіть козячий сир і розкладіть зверху скибочки кабачків. Збризніть олією, що залишилася, і присипте морською сіллю. Запікайте 30 хвилин. Готовий рататуй вийміть з духовки, присипте зеленню і дайте відпочити 15 – 20 хвилин перед подачею.

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