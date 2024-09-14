Тому радимо скористатися рецептом лінивих голубців. Вони вдадуться такими ж смачними, як і традиційні.

Варто спробувати Ідеальний початок дня: готуємо сніданок за 5 хвилин за рецептом Ектора

Рецепт лінивих голубців

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом. Змастіть олією.
  2. М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть їх на капусту, трішки притисніть руками.
  3. Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху покладіть кільце помідора.
  4. Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
  5. Натріть сир та посипте ліниві голубці. Відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин до готовності.

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