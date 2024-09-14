Тому радимо скористатися рецептом лінивих голубців. Вони вдадуться такими ж смачними, як і традиційні.
Варто спробувати Ідеальний початок дня: готуємо сніданок за 5 хвилин за рецептом Ектора
Рецепт лінивих голубців
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом. Змастіть олією.
- М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть їх на капусту, трішки притисніть руками.
- Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху покладіть кільце помідора.
- Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
- Натріть сир та посипте ліниві голубці. Відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин до готовності.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.