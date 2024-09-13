Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Він вам точно сподобається.
Буде смачно Вечеря у французькому стилі: готуємо курку з цибулею на пательні
Сніданок за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 30 грамів шпинату;
– 100 грамів відвареної курки;
– сир до смаку;
– половина авокадо;
– сіль, перець, мікрогрін до смаку.
Дивіться, як приготувати сніданок за 5 хвилин: відео
Приготування:
- Трохи збийте яйця та вилийте їх на гарячу пательню. Готуйте під кришкою 1 – 2 хвилини.
- Зверху викладіть помитий свіжий шпинат, розділену на волокна варену курку та сир. Посоліть і поперчіть. Готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Подавайте з очищеним авокадо та мікрогріном.
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