Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Він вам точно сподобається.

Буде смачно Вечеря у французькому стилі: готуємо курку з цибулею на пательні

Сніданок за 5 хвилин

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 30 грамів шпинату;
– 100 грамів відвареної курки;
– сир до смаку;
– половина авокадо;
– сіль, перець, мікрогрін до смаку.

Дивіться, як приготувати сніданок за 5 хвилин: відео

Приготування:

  1. Трохи збийте яйця та вилийте їх на гарячу пательню. Готуйте під кришкою 1 – 2 хвилини.
  2. Зверху викладіть помитий свіжий шпинат, розділену на волокна варену курку та сир. Посоліть і поперчіть. Готуйте ще 2 – 3 хвилини.
  3. Подавайте з очищеним авокадо та мікрогріном.

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