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Курка на пательні з цибулею
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 12 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;
– 4 курячі філе;
– 40 грамів масла;
– 2 цибулини;
– гілочка чебрецю;
– 45 грамів кукурудзяного борошна;
– 300 мілілітрів курячого бульйону;
– 10 мілілітрів вустерського соусу;
– 125 грамів сиру грюєр;
– 15 грамів петрушки.
Приготування:
- Розігрійте олію на великій пательні, яка підходить для духовки, на середньому вогні. Додайте куряче філе. Смажте, перевертаючи, від 8 до 10 хвилин. Перекладіть філе на тарілку.
- Розтопіть масло в тій самій сковороді на середньому вогні. Додайте порізану ріпчасту цибулю і чебрець. Готуйте, помішуючи, 10 – 12 хвилин.
- Змішайте кукурудзяне борошно з чверть склянки бульйону в невеликій мисці до однорідності. Додайте решту бульйону та вустерський соус у сковороду. Тушкуйте, не накриваючи, 2 хвилини.
- Додайте суміш з кукурудзяним борошном та перець. Готуйте, помішуючи, 2 хвилини.
- Викладіть курку на пательню. Готуйте, перевертаючи, 2 хвилини.
- Посипте курку сиром. Розігрійте духовку в режимі гриль та запікайте 5 хвилин. Посипте куряче філе порізаною петрушкою та подавайте.
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