На відміну від рагу, в яких все тушкується разом, інгредієнти для соте швидко обсмажуються окремо та з'єднуються в кінці, повідомляє Shuba. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Овочеве соте

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 баклажан;

– 1 жовтий болгарський перець;

– 1 червоний болгарський перець;

– 2 томати;

– 2 моркви;

– 2 цибулини;

– 3 зубчики часнику;

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– 20 мілілітрів оцту 9%;

– 1 столова ложка цукру;

– зелень, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Овочі помийте та просушіть. Цибулю, моркву та часник почистьте, у баклажана та кабачка відріжте кінчики, а в перців відріжте плодоніжки та приберіть насіння. Баклажан та кабачок наріжте кільцями завтовшки близько 1 сантиметр, натріть сіллю і залиште на 10 – 15 хвилин. Залийте томати окропом на хвилину, після чого очистьте їх від шкірки та розріжте на 6 частин. Перець теж розріжте на 6 частин. Моркву наріжте брусками 1 на 5 сантиметрів, а цибулю – напівкільцями. Добре розігрійте пательню, влийте оливкову олію та окремо обсмажте баклажани, кабачки, перці і томати близько 5 – 10 хвилин. Посоліть. Викладіть овочі на деко і поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Тим часом на пательню знову додайте олію, викладіть цибулю та моркву і швидко обсмажте до золотистості приблизно 5 хвилин. Зменште вогонь до мінімуму, додайте цукор та оцет. Готуйте ще близько 2 хвилин. Додайте цибулю та моркву до овочів на деко, рівномірно розподіливши зверху. Також покладіть часник. Накрийте деко фольгою та поставте в духовку на 40 хвилин. Потім зніміть фольгу та готуйтеі ще 10 хвилин. Перед подачею прикрасьте зеленню і меленим перцем.

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