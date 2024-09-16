Шакшука точно вам сподобається. Для багатьох це чи не найкращий спосіб приготування яєць.
Варто спробувати Такої смакоти ви ще не їли: готуємо італійську цибулеву фокачу
Шакшука
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 цукіні;
– 1 червоний болгарський перець;
– 0,5 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 томати;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка сметани;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Усі овочі наріжте кубиками, а часник максимально подрібніть.
- Обсмажте на середньому вогні часник і цибулю. Додайте цукіні та потримайте під кришкою 5 – 7 хвилин, іноді помішуючи.
- Додайте перець і знов залиште під кришкою.
- Закиньте помідори, томатну пасту та сметану. Перемішайте і залиште під кришкою ще на 5 хвилин.
- Зробіть невеличкі ямки в овочевій масі, вбийте в кожну по яйцю, посоліть та поперчіть і залиште на вогні ще хвилини на 3 хвилини.
- Готову шакшуку прикрасьте зеленню і подавайте з пательні.
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