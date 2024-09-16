Шакшука точно вам сподобається. Для багатьох це чи не найкращий спосіб приготування яєць.

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Шакшука

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 цукіні;

– 1 червоний болгарський перець;

– 0,5 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 томати;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 столова ложка сметани;

– зелень до смаку.

Приготування:

Усі овочі наріжте кубиками, а часник максимально подрібніть. Обсмажте на середньому вогні часник і цибулю. Додайте цукіні та потримайте під кришкою 5 – 7 хвилин, іноді помішуючи. Додайте перець і знов залиште під кришкою. Закиньте помідори, томатну пасту та сметану. Перемішайте і залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Зробіть невеличкі ямки в овочевій масі, вбийте в кожну по яйцю, посоліть та поперчіть і залиште на вогні ще хвилини на 3 хвилини. Готову шакшуку прикрасьте зеленню і подавайте з пательні.

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