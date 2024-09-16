Шакшука точно вам сподобається. Для багатьох це чи не найкращий спосіб приготування яєць.

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Шакшука

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 1 цукіні;
– 1 червоний болгарський перець;
– 0,5 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 томати;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка сметани;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. Усі овочі наріжте кубиками, а часник максимально подрібніть.
  2. Обсмажте на середньому вогні часник і цибулю. Додайте цукіні та потримайте під кришкою 5 – 7 хвилин, іноді помішуючи.
  3. Додайте перець і знов залиште під кришкою.
  4. Закиньте помідори, томатну пасту та сметану. Перемішайте і залиште під кришкою ще на 5 хвилин.
  5. Зробіть невеличкі ямки в овочевій масі, вбийте в кожну по яйцю, посоліть та поперчіть і залиште на вогні ще хвилини на 3 хвилини.
  6. Готову шакшуку прикрасьте зеленню і подавайте з пательні.

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