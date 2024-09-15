Для приготування не треба складних інгредієнтів. Окрім цього, процес буде дуже простим та захопливим.

Варто спробувати Найшвидший перекус з незабутнім смаком: готуємо піцу на пательні за рецептом Ектора

Цибулева фокача

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кукурудзяного борошна;

– 50 грамів кукурудзяної крупи;

– 750 грамів цибулі;

– 450 мілілітрів води;

– 70 грамів бринзи;

– 3 столові ложки олії;

– сіль, перець, італійські трави до смаку.

Дивіться, як приготувати цибулеву фокачу: відео

Приготування:

Цибулю почистьте, наріжте перами, посоліть, гарно перемніть і пасеруйте на пательні до м'якості. У глибоку миску налийте воду, додайте кукурудзяне борошно, крупу та збийте все віничком до однорідності. Далі додайте бринзу, трохи солі, перець, цибулю, олію, італійські трави й гарно все перемішайте. Вилийте масу в деко для запікання, застелене пергаментом, рівномірно розподіліть, щоб товщина була орієнтовно 1,5 сантиметра. Випікайте в духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин.

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