Для приготування не треба складних інгредієнтів. Окрім цього, процес буде дуже простим та захопливим.
Варто спробувати Найшвидший перекус з незабутнім смаком: готуємо піцу на пательні за рецептом Ектора
Цибулева фокача
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кукурудзяного борошна;
– 50 грамів кукурудзяної крупи;
– 750 грамів цибулі;
– 450 мілілітрів води;
– 70 грамів бринзи;
– 3 столові ложки олії;
– сіль, перець, італійські трави до смаку.
Дивіться, як приготувати цибулеву фокачу: відео
Приготування:
- Цибулю почистьте, наріжте перами, посоліть, гарно перемніть і пасеруйте на пательні до м'якості.
- У глибоку миску налийте воду, додайте кукурудзяне борошно, крупу та збийте все віничком до однорідності.
- Далі додайте бринзу, трохи солі, перець, цибулю, олію, італійські трави й гарно все перемішайте.
- Вилийте масу в деко для запікання, застелене пергаментом, рівномірно розподіліть, щоб товщина була орієнтовно 1,5 сантиметра. Випікайте в духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин.
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