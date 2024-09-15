Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Така піца ідеально підійде для сніданку чи перекусу.
Варто спробувати Перед ними не встоїть ніхто: рецепт фантастичних лінивих голубців
Піца на пательні
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 тортилья;
– 80 грамів моцарели;
– 50 грамів салямі;
– 0,5 чайної ложки орегано;
– 2 столові ложки кетчупу;
– рукола до смаку.
Дивіться, як приготувати піцу на пательні: відео
Приготування:
- На пательню вилийте яйце, а зверху покладіть тортилью. Через хвилину переверніть.
- Змастіть кетчупом, додайте ковбасу, тертий сир і трави.
- Згорніть тортилью навпіл. Подавайте зі свіжою руколою чи салатом.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати хрусткі та соковиті "пивні" чебуреки.