Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Така піца ідеально підійде для сніданку чи перекусу.

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Піца на пательні

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 тортилья;
– 80 грамів моцарели;
– 50 грамів салямі;
– 0,5 чайної ложки орегано;
– 2 столові ложки кетчупу;
– рукола до смаку.

Дивіться, як приготувати піцу на пательні: відео

Приготування:

  1. На пательню вилийте яйце, а зверху покладіть тортилью. Через хвилину переверніть.
  2. Змастіть кетчупом, додайте ковбасу, тертий сир і трави.
  3. Згорніть тортилью навпіл. Подавайте зі свіжою руколою чи салатом.

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